Lepa Brena sinoć je održala prvi koncert “u starom sjaju” i to u Ofenbahu, nakon što se oporavila od loma skočnog zgloba koju je zadobila na koncertu u zagrebačkoj Areni.

Brena je za ovaj koncert izabrala dugačku toaletu u ljubičastoj boji uz koji je ponela i dugačke čizme na štikle do bokova. One su joj tokom noći zadavale male probleme jer su spadale, pa ih je nekoliko puta i nameštala. Ipak, to je nije poremetilo pa je celo veče đuskala, a oduševljena publika je skoro dva sata uživala u njenim najvećim hitovima za Dan zaljubljenih. Kako su mnogi komentarisali, ona je imala toliko energije, da se nije moglo ni primetiti da je pre samo dva meseca imala operaciju.