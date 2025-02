- To je sve sudbina. Ona je insistirala da dođe tamo gde sam pevao, a nije bilo mesta. Ja nisam imao nikad problem sa parama, rekao sam joj odmah da hoću da joj platim, ali da jednostavno nema mesta, međutim pronašla je slobodno mesto u drugom hotelu i tamo je upoznala nekog dečka. Ja sam se vratio čak dan ranije kući jer smo završili svirku i ona se vraćala sa tim dečkom za kog se kasnije ispostavilo da nije imao ni vozačku dozvolu. Nije uspeo da savlada krivinu i baš na ulazu u Jabuku se to desilo. Posle nesreće on je bio u zatvoru samo godinu dana. Ja sam u tom trenutku, kada se to dogodilo, bio kod kuće. Prvo nisu ni smeli da mi kažu šta se desilo nego su mi javili da je u bolnici.