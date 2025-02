- Kada sam došla na TV Pink, mnoge pevače koji su tada bili aktuelni nisam znala, mi smo se na RTS držali strogo nekog koncepta, a na Pinku je to moralo da bude komercijalno jer takav tip emisije donosi novac. Jedno je biti urednik na RTS, a sasvim drugo na komercijalnoj televiziji.

- Tada je Đani bio hit, imao je neku popularnu pesmu, neko mi je rekao da ga zovem u emisiju, ja sam ga pozvala i u tom trenutku nisam znala kako on izgleda. Čula sam za njegovu pesmu, znam da je bila hit, ali privatno nisam slušala njegovu muziku. Đani je došao i meni se učinilo da je on kuvar u emisiji, po fizičkom izgledu i građi tela mi je delovao kao neko ko može da skuva dobar ručak, a ne da peva“.„Ja sam pitala organizatorku koja je bila na smeni da li je stigao kuvar, ona je rekla jeste, i ja vidim Đanija koji je bio obučen u sako, pantalone, jaknu i ja mu priđem i kažem ‘molim vas, gospodine, ali koncept moje emisije je takav da kuvar mora da ima kapu i belo odelo’, čovek nije znao o čemu se radi, došao je do moje asistentkinje Marije i rekao ‘što ja moram da se obučem u kuvara’, a ona je shvatila da je pojma nemam ko je Đani, i rekla mu ‘ma, Lea se šali, slobodno ti ostani u tome’. Onda mi je na papiru napisala ‘Ne blamiraj se, kuvar je stigao, ovo je pevač koji sada ima hit.’ Svaki put sad kada sretnem Đanija pitam ga ‘šta kuvaš danas? - ispričala je voditeljka u emisiji Ispovest.