- Ono što je važno i što želim da istaknem ljudima jeste da nije sramota biti bolestan.To je jedna velika borba koju ljudi vode, pa i ja. Želim da razbijem predrasudu o tome. To što imam ja nažalost ima još mnogo ljudi. Poštujem ako ne žele da pričaju o tome, ali smatram da bi trebalo. Ova bolest napada jako inteligentne i empatične ljude. Ne može prosečna osoba da pati od dijagnoze F31.1. Svako ima svoju borbu,ali ovo je jedna od mojih,koju ja vodim duže vremena. Veoma važna stvar koju želim da napomenem, a to je da su velike svetske ličnosti imale istu bolest kao ja - priča Indi.

- Svi oni su prošli kroz agoniju kao ja i o tome može da se pročita u medijima. Samo ljudi su neobavešteni jer je to navodno sramota. To je takva glupost. Ja lično lakše prebrođujem velike i teže stvari u životu jer koristim logiku. To mi je urođeno, rekla bih. Ali ovo mnogo teško podnosim, jer su dosadne i ustaljene stvari. Depresija je opasna i podmukla. Podvuče se onako preko noći. A manija isto tako. Lakše sam podnosila to u mladosti. Sve što sam starija, teže je podnosim. Pogotovo u ovim teškim vremenima koja su nas stigla - priča Indi.