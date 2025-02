Najstariji Bobin sin, kog je sportista dobio u braku sa Zoricom Nakić, godinama je u skladnom braku s Aleksandrom Prijović, a malo je poznato da on ima vrlo bogatu biografiju. On je od malih nogu bio pred očima javnosti, ali je uspevao da sačuva svoju privatnost koliko je to do sada bilo moguće. U tome mu je pomoglo i to što je godinama živeo i školovao se van naše zemlje.