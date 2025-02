Zagreb je u petak na Dan zaljubljenih disao u ritmu Plavog orkestra ! Legendarn bend iz bivše Jugoslavije okupio se u originalnoj postavi nakon punih 35 godina isključivo za ovaj poseban trenutak, i to u gradu u kojem su 1985. godine snimili svoj prvii album "Soldatski bal".

Čim su se svetla ugasila, dvoranom se prolomio gromoglasan aplauz. Svaka pesma dočekana je glasnim urlicima oduševljenja. Već na prve taktove, Arena se pretvorila u veliki skup, u kojem se nije razlikovalo ko je na pozornici, a ko u publici. Refreni „Bolje biti pijan nego star“, “Suada“, „Ako su to samo bile laži“, „Od rođendana do rođendana“ pevali su se iz srca, ruke su bile u vazduhu, a osmesi na licima fanova otkrivali su koliko su svi željno očekivali ovaj trenutak.

- Takav jedan intenzivan doživljaj koji smo večeras doživeli, on se može osetiti samo dan posle. Imam potpuni 'burn-out' osećaja jer je i Pava tu s nama, Zagreb nas je ovako toplo dočekao. Celo vreme nas je Zagreb zapravo držao na rukama i nije dao da padnemo u trenutku kada smo postali osetljivi i tanki. Još jednom se potvrdilo to čudo koje ne možemo pravilno analizirati zašto je to tako s Plavim Orkestrom, a možda nikada ni nećemo saznati - poručio je emotivni frontmen Saša Lošić Loša nakon završetka koncerta koji su otvorili pesmom "Kad si sam druže moj".