Često putuju

Izvor za medije dodaje da je dečko Une Čolić iz imućne porodice, ali da to Zdravkovu ćerku ni ne zanima, niti joj je od presudnog značaja, jer se njihova veza rodila iz prave ljubavi. Zaljubljeni su do ušiju i trude se da što više vremena provedu zajedno, koliko im to obaveze dozvoljavaju. Tako par zajedno odlazi na najrazličitije luksuzne destinacije širom sveta.