- Meni podrška znači najviše na svetu i on to zna. Znači mi lepa reč, da mi kaže lepa si, super si pevala i super si odradila nastup. On to radi i tu je za mene u svakom trenutku. Zna da prećuti, ali meni to smeta. Volim da mi kaže sve jer to onda rešimo za sekundu.