- On je bio na neki način jedinica za merenje dobrog pevanja, kao čovek zračio je jednom takvom plemenošću, nikada ni za koga nije rekao ništa loše. Ako bi neko slučajno u njegovom prisustvu krenuo da nekog ogovara, on bi bio taj koji bi odmah odmahnuo rukom i rekao: "Ma pusti to!". On je kao čovek bio zaista poseban, a kao pevač jedinica za merenje, kao što je bio naš Safet Isović, kao i mnogi drugi umetnici, Tozovac, Cune Gojković, samo što je on bio jedna druga vrsta. Jugoslavija je bila bogata sjajnim umetnicima, i tada ko god da je zapevao, on je pevao, tada nije mogao da zapeva neko ko nije pevao - kaže Hanka.