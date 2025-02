"Oni nisu gledali tu emisiju, nego su videli vest. Tako su saznali za transplataciju. Rekli su da je istog datuma on preminuo. Mislio sam da je imao 37 godina, a zapravo je imao 32 godine. Oni su iz Beograda. Tu je bilo mnogo emocija, plakanja. Želeo sam da ih upoznam. Hteo sam da odradimo video-poziv", rekao je on kroz suze.

"Majka je krišom gledala u telefon da vidi kako izgledam. Susret je bio, uh... Supruga i ja stižemo kod njih, majka me grli kao da se znamo sto godina. Sestra njegova je stavila ruku meni na srce i rekla: "Samo da pozdravim svog brata", tu smo pričali o svemu. Otac preminulog dečka je rekao da sam seo tamo gde je njegov sin u njegovom poslednjem snu seo u kući. To je još jedan dokaz da slučajnosti ne postoje, kao što se moj otac zvao kao otac tog dečka, na primer", dodao je Goran, koji je i voditelja Milana Kalinića doveo do suza.