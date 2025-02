- Tri godine nakon udesa mi se javila anksioznost, onda sam se i sa tim sama borila. To je trajalo do skoro, jedan određen vremenski period. Vrlo je nezgodno, čovek ne zna šta ga je snašlo. Razumeće me svi koji znaju šta je to - neprjiatno, ružno, stopiraš život, nisam mogla da odem do prodavnice, dok odem razmišljam 100 stvari usput. Jedno katastrofalno stanje, koje ti sam sa sobom proživljavaš i boriš se sa tim - rekla je ona za "Novu" i nastavila: