- A najgore, naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom, odjednom, imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom, sve po meni, ono me peče, ja kažem: "Šta radiš to?" i neki matori deda je isto tu pod šatrom gde god ja sednem, on stane i gurne me... Moje kolege će se same prepoznati kad pročitaju, ne bih u njihovo ime da govorim. Baš su poznati muzičari bili tu i mi se dogovorimo da završimo tu svadbu da krenemo napokon kad smo shvatili da smo izrađeni, seljaci se skupe tu s motkama i kao ko je nama dozvolio da se pakujemo, ja sam bila s tatom jer sam još išla u srednju školu, pa me otac vozio na nastupe, izbušili su nam gume i mom tati isto, nikad to neću zaboraviti. Muzičari su bili veoma poznati, oni koji to budu pročitali, setiće se, ali ne bih da otkrivam o kome se radilo.