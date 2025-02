Voditelji "Stars specijala" na Kurir televiziju komentarisali su ovu temu, pa su došli do svojevrsnog zaključka.

- Cela priča o JK, čak i kada uradi manje stvari, uvek izazove pažnju i tako je već tri decenije unazad. Kada se desi ovako nešto značajno, ona je jedna od najpraćenijih faca sa estrade sa 2.4 miliona i to je velika armija, nju prate svi, jako polarizuje društvo, jako je aktivna i atraktivna. Ne znamo šta je u pitanju, ali znamo da je prosto to toliko ostavilo traga da mi možemo da kažemo da je to velika šteta. Nebitno da li se slažemo sa njom, ali je činjenica da ona zna šta je šou biznis. Ona se oglašavala na političke teme, ali nije joj prvi put. Oni koji je prozivaju za te stvari zapravo rade isto, samo bi nju da ućutkaju. Ona ima pravo da misli šta god hoće da misli, nikada ne bih zabranio tu vrstu slobodnog govora. Neki će reći da vređaju, ali vređa i Ilon Mask, pa nikom ništa.