- To je čuvena priča, ne znam da li smem pred kamerama to da pričam. To je bilo jedno ludo veče. Imali smo tu turneju, koncert u Vrnjačkoj Banji na letnjoj pozornici i onda smo proslavili taj rođendan. Tu je bila ekipa, članovi benda, Lokice... Onda su u jednom momentu osim Makse Ćatovića, našeg producenta, i još ljudi koji su radili u menadžmetu, pojavili se odjednom neki sportisti, fudbaleri, košarkaši. Sve se izrodilo u jedan opšti tulum. Tako moram da kažem - počeo je priču Zdravko.

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš da ode od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju - istakao je, prenosio je "Hello".