Milica Todorović, Jelena Rozga, Ana Nikolić, Goran Ratković Rale, Sandra Afrika, Rada Manojlović – sve su to imena o kojima ćemo pričati večeras! Ljubavni život ovih zvezda i njihove priče obeležile su nedelju za nama.

Dijana Janković, poznatija kao Didi J, objavila je novu pesmu pod nazivom "I Like It", i pohvalila se da je na 18. mestu iTunes liste u Americi. Mi smo proverili koliko je to tačno!