- Mensur je dolazio na masaže, dalje nećemo... Ostavićemo to za malo kasnije, nećemo sve na početku otkriti! Stalno je dolazio na masaže, što da ne dolazi. Treniramo zajedno, on u teretani, imamo jednu šumicu... Samo Mensur i ja u šumici, ponekad bude još neko... Šta ću ja kad volim mlađe - rekla je Blondi.

- Ima tu jedna osoba koja bi se šlogirala kada bi me videla. Ta osoba na desnoj ruci ima slovo ''S'' moje i tačku. Ne bi mu bilo prijatno kada bi me video, bili smo u vezi. Mislim da je sa desne strane stola. Bila je to rasprava zbog nekih stvari koje se ne mogu reći. Bili smo na plaži i takoreći u vezi - priznala je Blondi na Red tvu.