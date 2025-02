Voditelj Živorad Žika Nikolić gostovao je u jednoj emisiji, gde se dotakao mnogih tema iz svog privatnog i poslovnog života, te otkerio detalj o sebi za koji javnost sve do sada nije znala.

On je, kako kaže, rođen sa dvanaest prstiju, odnosno šest na jednoj ruci i šest na drugoj, ali su mu šesti prsti odstranjeni još dok je bio beba.

- To je tačno i sada imam ja ta obeležja. Na levoj ruci skoro da je bio normalan taj šesti prst, a na desnoj baš i nije, malo je bio sa strane - ofgovorio je on pa dodao:

- Ja se ne sećam kad su mi to operisali, verovatno još u prvoj godini, kad ja nisam mogao još da zapamtim ništa.

- Bio sam poznat u školi i u svom razredu pre svega kao šestoprstac i to je bio neki Božiji znak - ispričao je Žika.

- Ja sam pročitao kasnije i video da je bilo tih nekih slučajeva ljudi obdarenih sa više prstiju, ali verovatno je to neka genetika - rekao je on pa istakao da ne zna za još jedan ovakav slučaj u svojoj porodici, te da je on bio prvi obeleženi.