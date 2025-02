- Treba koračati kroz život hrabro, ići do kraja i biti pozitivan. Imao sam i te kako negativne faze i one su proistekle najverovatnije iz nekih grešaka koje sam pravio. Nije na odmet porazgovarati sa stručnim licem ili duhovnikom, otvoren razgovor sa prijateljem, pomaže, prija srcu, duši, telu, glavi - počeo je pevač pa je potom dodao:

- Namestio sam sebi da zadajem obaveze koje mogu i fizički i psihički da ispoštujem. Dese mi se ponude, koje što bi neki rekli, ne smem da odbijem, ali kažem da nemam snage, pući ću negde, obrukaću se, a to ne želim. Kada sam izašao, bio sam u velikoj mašini, meni to nije prijalo, bez obzira što sam bio klinac.

On kaže da bi se rado vratio u prošlost.

- Nastupam sada, hvala Bogu. Nisam se povukao. Možda sam neke stvari prevazišao, kao što su društvene mreže mene prevazišle. Nisam srastao sa telefonom za razliku od mlađih generacija, kojima je to maltene deo tela. Čak više, telefoni me nerviraju, vratio bih se u vreme fiksnih telefona i pisama, stvarno to sada mislim - završio je Šašić, koji, prema pisanju medija ima novu devojku.