- Nije to mene tada moglo utešiti. Dan pre mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvek mislila kako mu to može biti podsetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa. Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati ko Grčka tragedija jer nema ruža ni bombonjere - pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno voleo više? Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao: - Ti kupi sebi sto želiš i samo mi pokaži da znam sto sam ti kupio!