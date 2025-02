- Ponovo me neko budi, udara me. Gledam, otvaram oči. Pitaju me kako se zovem, a ja ništa ne znam. Pričali su mi doktori da je Šaban mene pokušao da izvuče... On je izašao napolje, čekao je doktore. Doktori su došli, on se držao za vrat i samo je rekao: "Boli, boli". Doktori su ga pregledali, merili mu pritisak i ustanovili da mu pritisak pada. Gledaju da li ima neku povredu, nema ništa. Znali su da je to unutrašnje krvarenje. Odmah su pozvali helikopter, dali su mu injekciju da ga smire, da mu ne bi srce od straha kucalo brže. Stavili su ga na nosila, ubacili u helikopter i odveli u bolnicu - ispričao je on za "Grand".