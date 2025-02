- Meni su bili mnogo teški trenuci kada je iz kuće otišla u Kragujevac na fakultet.. Za Beograd sam znao da je to veća stvar iz sela otići tamo i ostati normalan, ja sam prezadovoljan sa njima. Nisam samo bio podrška, ja nisam spavao pored nje. Kada je počinjala da peva svadbe i ispraćaje ovde i dođe Vera Nešić ja sve snimam i prenosim Radmili kako treba i to je sve uticalo, ali ona je kvalitet i što peva pet hiljada pesama – rekao je on svojevremeno za Blic i dodao da joj je samo jednu stvar zamerao.

- Ako ćete pošteno, ne bih se obradovao velikom koncertu. To je privilegija kada neko ima sa strane podršku malo veću, a ona može samo da baci pare to nije jeftino i to joj ne treba. Dokle god ima posla i cenu, to joj ne treba. Nisam protiv toga, ali nisam za to i tamo bih bio posmatrač kao i svako drugi- rekao je on, a onda je progovorio i tome kako Maja vodi sestrinu karijeru.