Didi je za Kurir jednom prilikom otvorila vrata svog doma i pokazala nam svoje tajne odaje. Imali smo priliku da vidimo da pevačica vodi računa o svakom detalju.

U samom hodniku na zidovima su zakačene moderne slike u zlatnim ramovima.

- Obožavam svaki detalj, volim televizor, recimo, jer u suštini, kada sam kod kuće, najviše volim da gledam serije i filmove. Ozvučenje je profesionalno, i to mi je najbitnije, jer na njemu volim da preslušavam svoje buduće hitove - objasnila je ona.

Deo gde se priprema hrana posebno je uređen:

- U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, uvek spremim za svoje dete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira na to što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Rokvićka, koja voli svaki deo luksuzne vile, koju je uređivala godinama.