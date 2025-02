- Kuća se prodavala neko vreme za dva miliona evra, ali je onda Natalija ipak rešila da je izda za smeštaj fudbalera, i to za 7.000 evra mesečno. Iako je to ogromna suma, to je za ovaj kraj grada i više nego povoljno, verujte mi. Neke kuće koje su i manje od Natalijine ovde se izdaju i za više od 10.000 evra. Inače, tu vilu, u kojoj je pokojni Arkan i živeo s Natalijom, godinama je iznajmljivao Vuk Jeremić, nekadašnji ministar spoljnih poslova i predsednik Narodne stranke. U njoj je bio smešten i njegov Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), ali je bila i sedište Narodne stranke. Sećam se dobro da su Natalija i Vuk direktno pregovarali o iznajmljivanju kuće i da se on baš cenkao. To je bilo 2013. i nekako su se dogovorili da joj mesečno plaća 3.000 evra, na šta je Natalija na kraju pristala, iako je prvo tražila dosta više. Posle toga tu je bio jedan stariji bračni par - rekao nam je sused prve Arkanove supruge, pa dodao: