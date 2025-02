- Ne ulazim sledeće sezone zbog milion stvari, to je moja odluka, neka kap mi je dala do znanja da je vreme da se povlačim. Vreme je da mlađi ljudi koji gledaju ovaj svet drugačije i narod bira sebi miljenike i pobednike. Ja sam uvek bio sam za sebe, meni niko ništa ne šalje i ne kupuje, to sam ja, to je moje - zaključio je Lepi Mića tada, ali se predomislio i ušao u "Elitu 8".