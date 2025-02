- Dotaklo me što je on spomenuo da će mi čestitati ako se desi moja autorska emisija. Ako bih ja radila kao moj bivši suprug, ko bi čuvao naše dete? Svih tih godina sam ja bila konstantno iz Mateu, a sa druge strane sam sve ostalo obavljala. Definitivno je Matea moj životni projekat, kada bih birala između posla i njega, uvek bih izabrala Mateu. Žarko je totalno drugačiji, on je baš karijerista i njemu je posao uvek na prvom mestu. ja sam prava žena Crnogorka, tako sam vaspitana i takva ću biti do kraja života, imam jedino njega i on mi je sve. Ne postoji nikakav drugi projekat na kom treba da mi čestita jer je Matea danas divan i dobar tinejdžer. To je najveći uspeh, da sam radila kao on sigurno Matea ne bi danas bio ovakav - rekla je Bojana.