- Ovako samo hoću da Vam kažem da sam razmišljala dugo o ovoj situaciji. Bila sam u šoku kad smo razmenili onaj telefonski poziv i da sam se u trenutku loše osećala i da sam bila nesnađena da Vam odgovorim drugačije ili kažem nije u redu. Kako je prošlo malo vremena skupila sam hrabrost da Vam kažem da nije u redu što ste pomišljali na to, a kamoli da ste hteli i da to ostvarite. Ne znam kako bi ste se Vi osećali u situaciji da se ovo dešava Vašoj ćerki. Molim Vas nemojte više da mi pišete - napisala je ona.

- Iako ja nisam odgovarala na njegove poruke, on je nastavio da piše. Toliko je bilo sve traumatično i mučno da sam pomoć zatražila kod psihologa koja me je posavetovala da sačuvam sve poruke jer sigurno mu ovo nije prvi put, i u slučaju da nekome budu trebale kao dokaz na sudu. U ovakvim situacijama većina žena od šoka počinje da se oseća krivim i da razmišljaju i da se ispituju da nisu svojim stavom izazvale takvu reakciju. On je za mene bio autoritet i ja sam njega gledala sa poštovanjem i poverenjem i on je to zloupotrebio. Posle nekoliko seansi sam dobila hrabrost da mogu da kažem svojim roditeljima, jer ne govoreći njima sam htela i na neki način i njih da zaštitim - izjavila je ona tada za domaće medije.