U mladosti je važio za velikog zavodnika, ali o svom ljubavnom životu nikada nije voleo previše da govori. Ipak, poznato je da je do kraja svog života bio u ljubavi sa Emilijom Mimom , sa kojom je proveo 40 godina, a venčali su se kada je pevač imao 84 godine.

- Mima je moja prava ljubav i moj izbor. Naš odnos je više od ljubavi. Ljubav bih opisao kao kratkotrajnu bolest. Mi smo u najlepšoj fazi jer smo postali prijatelji koji ne mogu jedno bez drugog. Ljubav nema veze s godinama - pričao je Tozovac o svojoj supruzi za Hello, i otkrio da je to bila ljubav na prvi pogled.

- Imam dva vanbračna sina, ali to nije za novine. To je moja privatna stvar. Neka su oni živi i zdravi, ali moji sinovi su stvoreni slučajno. Jedan živi u Americi i on već ima sina Marka. Kamo sreće da imam sad sto Srba kojima sam otac. Bio bih najsrećniji čovek na svetu - rekao je pevač jednom prilikom za domaće medije.