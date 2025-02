- Moram priznati, da otkad mi je otišao Šaban Šaulić, pokoj mu duši, a to je generacija bliska mojim godinama, jednostavno mi nešto nedostaje. U suštini mi nedostaje, volim da gledam svu tu decu, volim da ih kritikujem, hvalim, a zašto ih volim kritikovati, zbog toga što sam i sam dosta kritika pretrpeo u životu kao svirač. Onaj ko je pametan, shvatiće šta hoću da kažem. Od svake kritike, a posebno one dobre dosta se nauči, a koga niko ne kritikuje, taj ništa i ne vredi, istakao je Stojković koji tvrdi da se nikada više neće roditi vokal kakav je Šaban bio:

- On je bio pevačka konstanta. Njegov glas je bio toliko raskošan i svima je bila čast sarađivati sa njim. Način na koji je on izgovarao tekst, njegov način interpretacije bio je briljantan i to nijedan pevač nije imao, niti će. Kada na radiju krene Šabanova pesma, zvučnici prorade.