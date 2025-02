Legendarn bend iz bivše Jugoslavije " Plavi orkestar " nedavno se posle 35 godina okupio u originalnoj postavi, i to u gradu u kojem su 1985. godine snimili svoj prvi album "Soldatski bal". Za ovim popularnim Sarajlijama je tada vladala prava histerija, a Saša Lošić Loša , Mladen Pavičić Pava te Samir i Admir Ćeremida bili su najpopularniji momci u Jugoslaviji.

- 'Ljubav je kao ptica. Ako je previše analiziraš, ako govoriš o njoj, ona pobjegne kao ptica. Ljubav je nešto kao šarm, to je nešto što se ne izgovara, to je nešto što se osjeća, onako u zraku - rekao je Loša za In magazin.