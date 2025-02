- Ne pitajte me, 37 godina provedenih s njim, na koncertima, snimanjima, posle raznih kompozicija, filmova, on je deo mene. Kad je on nestao sa ovog sveta, ja maltene nemam s kim da sviram. Jako mi je teško bez njega. Večeras ću svim srcem posvetiti sve one njegove pesme koje budem odsvirao za pokoj duše njegove.

- Upoznali smo se na Šabačkom vašaru, ja sam svirao pod jednim šatorom, on je pevao pod drugim. Rekao mi je: "Mali, dođi do mene pod moj šator, imam da te pitam nešto". Prvo njegovo pitanje je bilo: "Da li hoćeš da sviraš sa mnom?", a on je bio najpopularniji čovek u Jugoslaviji, Tito pa Šaban Šaulić. Kad me je to pitao, odmah sam rekao da. Zapamtio sam jednu njegovu rečenicu: "Da budeš disciplinovan, da me slušaš jer voz samo jednom dolazi, ako bude otišao teško ćeš uleteti u drugi". Ja sam to nosio u sebi sve ove godine i zato sam uspeo i ja da napravim veliku karijeru zahvaljujući njemu - rekao je za Kurir Mirko Kodić.