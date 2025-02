- Nisam ja verovala da ću se udati za njega, ali kroz to druženje mi se svideo. On je moj najveći životni oslonac, nema drugog. Ja sam u trećem mesecu trudnoće otišla u Australiju. Kada si sa osobom koju voliš, ništa nije teško. Plašili smo se za decu, morala sam da idem da radim po Nemačkoj za vreme bombardovanja. Rekla sam ''Kupi decu i slike i u Čačak'', kad i tamo isto. Tada je on prekinuo da ne ide sa mnom, bilo mi je jako teško kad smo bili razdvojeni - rekla je, ističući da su deca tada najviše patila.