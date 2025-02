Darko Lazić nastupao je na koncertu u čast Šabana Šaulića . Nakon silaska sa bine, novinarima je priznao da je i on kao i njegove kolege imao tremu.

- Ja sam počeo svoju karijeru uz Šabanove pesme i ovo je za mene jako emotivno. Ne pamtim kada sam imao veću tremu, mislio sam da je neću imati, ne mogu da opišem osećaj i kolika mi je čast što sam deo ovog koncerta. Ovo večeras je posebno veče, ne znam kako bih to opisao. Puno mi je srce što me je porodica Šaulić pozvala da budem deo ove večeri, jer ipak je Šaban neko ko će među nama uvek živeti. On je legenda koja se više neće ponoviti - rekao je Darko pa nastavio: