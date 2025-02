- Nisam imala tremu, to je za mene strana emocija, ali sam imala jednu odgovornost - rekla je Snežana, pa otkrila šta bi danas rekla svom kolegi i prijatelju da je i dalje među nama.

- Rekla bih mu: „Bravo, majstore!“ Samo to bih mu rekla, kao što sam znala da mu govorim kad peva i otpeva nešto kao što je samo on znao. Kad otpeva nešto i kad ga uhvati neko raspoloženje, svi samo stanemo i kažemo „Bravo, majstore!“ - izjavila je Snežana, a na pitanje šta bi rekla mladima koji ga nisu poznavali kakav je Šaban bio, rekla je:



- Bio je vrlo miran i blag čovek, dobar drug, divan kolega i veliki prijatelj. Dobroćudan. To se valjda i oseti i kroz njegovo pevanje. Mislim da i onaj ko ga ne poznaje može to da proceni, jer je on svojim glasom i energijom baš tako nešto donosio oko sebe... Uvek je bio tu i da pomogne kad treba i zaista ne mogu ništa ružno da kažem za njega.