Viki je naime, objasnila da Dragan Aleksandrić nije uvek bio za to da bude zvezda, što joj je jasno stavio do znanja.

- Dragan Aleksandrić je procenio da nisam talentovana i rekao je mom ocu da treba da završim školu i da se udam, a da od pevačke karijere nema ništa. Tada su mi sve lađe potonule. Možda me on nije pažljivo slušao jer je bio prezauzet, a možda ja nisam bila dovoljno zrela, bila sam dete. Otac mi je rekao da je to završena priča - pričala je Viki pa nastavila: