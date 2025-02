- Zvali su jedan dan da se neko javio i predstavio se kao Klepton da bi hteo da me vidi. Verovatno se neko za*ebava. Kakve veze ima i ako se za*ebava, proverite vi to. I oni provere, stvarno Erik - rekao je Bregović i nastavio:

- To je jedna tako dugačka elipsa. Oni se čuju s njim, on kaže ja imam koncert u Beogradu, voleo bih da vidim Gorana kad dođem. Ja sam nekako imao slobodan dan kada je on imao koncert i došao sam na koncert, videli smo se iza pozornice. On mi kaže da je moju prvu ploču iz "Doma za vešanje", da mu je Skorseze (Martin Skorseze, slavni reditelj, prim.aut) poklonio. I da od toga uvek kupuje moje ploče" - rekao je Bregović, koji je nastupao na ovogodišnjem Sanremu.