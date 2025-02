U javnosti se dosta pričalo o tome da je Nebojša koristio narkotike i da je bio zavisnik od istih. On je sada demantovao navode i tom prilikom rekao da su njegov porok bile žene.

- Ja sam možda dva puta mesečno koristio narkotike, najčešće vikendom. Nisam za vreme svirke, to se dešavalo uglavnom kada izađem privatno u grad. Nisam nikada bio u fazonu da se svaki dan drogiram. Ja sam se družio sa ljudima koji su takvi i onda te to društvo oblikuje - rekao je on.