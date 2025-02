- Aleksandra je divna. Volimo zajedničke večere, nešto fino popapamo i ćakulamo. Da, očekivala sam poziv. To je bio prirodan sled događaja, s obzirom na to da smo stvarno dobre. Samo je trebalo naći slobodan dan i to je bio ponedeljak - ispričala je Jelena za hrvatske medije kada je bila gost na jednom od Aleksandrinih mnogobrojnih koncerata tokom turneje "Od istoka do zapada".