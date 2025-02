Pop pevač i ona razveli su se posle 25 godina braka, o kojem su tek nakon saznanja da je došlo do kraha isplivale informacije. Naime, Dženan je godinama u Beogradu živeo sa drugom ženom, sa kojom je ubrzo nakon zvaničnog razloga dobio drugo dete. I sa Samirom ima dvoje dece, koji su se pojavila na njegovom nedavnom održanom koncertu u MTS dvorani .

- Ovai rođendan je bio više od slavlia, bio je simbol svega što sam postigla, svega što volim i svih vas koji ste deo mog puta. Ali ono što me je potpuno ostavilo bez daha jeste jedno veliko iznenađenje - moje more u februaru. Zahvaljujući mojoj dragoj prijateljici, rođendansku tortu zamenila je morskim talasima i suncem. Kad imaš take ljude pored sebe, svaki dan je slavlje, a svaki rođendan je avantura! Hvala svima od srca, pokazali ste mi koliko ljubavi imam oko sebe. Život je lep kada ga delite sa pravim ljudima. Nastavlmo zajedno jer, verujte mi, najbolje tek dolazi - napisala je Samira.