- Moju prvu suprugu sam upoznao preko Čede Čvorka i sa njom imam sina Manuela. Tada sam bio jako mlad i naš odnos je bio toplo-hladno. Mene je ponela karijera, imao sam milion devojaka sa svih strana. Nisam bio cvećka, ali nije me ni bolelo uvo. Varao sam je, ali sam se trudio da sakrijem to. Nas dvoje smo se razveli 2002. godine - rekao je pevač.

- Ja sam posle toga ušao u vezu sa Enom, sa kojom imam duet "Stara bagra". To je bila devojka u koju sam bio najviše zaljubljen. U Enu sam se zaljubio dok sam bio u braku sa prvom ženom. Mi smo bili zajedno i ja sam morao da izaberem između njih dve. Na kraju sam se i razveo. Bio sam devet godina sa Enom i to je na kraju, kao i svaka veza, puklo - rekao je on, pa otkrio zašto je ta veza pukla: