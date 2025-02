Mene su zadirkivali ljudi koje sam od malih nogu poznavala i pričali "Je l' ti šalje otac novac i stvari? Kako živite?" , ispričala je pevačica

Pevačica Sandra Rešić progovorila je o tome što se pričalo da pokojno Nino Rešić nije njen pravi otac, te je rekla da su takve priče njoj nanele dosta boli.

- Mene su zadirkivali ljudi koje sam od malih nogu poznavala i pričali "Je l' ti šalje otac novac i stvari? Kako živite?" To su strašne stvari da vam neko kaže, a vi na primer ne poznajete oca. Sada je na sve gledam drugačije, ali u tom trenutku sam se osećala užasno. Moji su se razveli, on je tad postao zvezda, pa nas je napustio. Posle sam saznala iz novina da je neko izjavio da on nema ni ženu, ni decu, da je mlad i popularan i da ga žene obožavaju - pričala je Sandra jednom prilikom, pa je nastavila:

- To je sve bio marketinški trik, jer je u tom momentu on bio Nino, najpoželjniji muškarac u Jugoslaviji koji puni hale, pa da li je moguće da tako mlad ima ženu i dete? Tako se pustila priča da ja nisam njegovo dete. Dakle sve je to bio savet menadžera i da je to bilo najbolje za njegovu karijeru - rekla je Sandra, pa otkrila da se sada sa mamom šali na tu temu:

- Mama i ja se nekad šalimo i pričamo da sam ćerka Donalda Trampa, da me on napravio. Nikad se nije oglašavala i rekla bi sad da sedne da daje intervju da smo prošli kroz pakao zbog Nina. Rado bi zamenila tatu za bilo kakvog molera, sve bi uradila sad samo da nije zvezda, ali to je nemoguće. Ponekad plačem sama kod kuće kad niko ne vidi, ali sam obećala sebi da nikad više to neću sebi da dozvolim. To mi ništa dobro nije donelo, svako ko je video moje suze je sve dobro iskoristio.

