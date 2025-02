- Bili smo i na poklonjenju moštima Svetog Jefrema Neomakrijskog, koji je Bogom dan da leči od zavisnosti, pa onda do crkve Svete Ekaterine u kojoj je jedinstvena ikona Svetog Spiridona Čudotvorca, ali i u crkvi Svetog Mine na Egini. Ali poseban utisak ostavila mi je crkva Preobraženja Gospodnjeg blizu Atine koju je podigao Sveti Porfirije Kavsokalivit po kome je nas patrijarh Porfirije dobio ime - priča nam pevačica, pa nastavlja:

- Sveti Porfirije je novopredstavljeni svetitelj u kome je Duh Sveti obitavao izobilno, bio je i prozorljiv i Bog ga je obilato nagradio. Po Božijoj promisli Porfirije Kavsokalivit izabrao je naseg patrijarha Porfirija po srcu i umu kao jedinstvenog i nevidljivo s njim kao kormilarem naše crkve upravlja i vodi pravoslavni srpski narod kako Sveti Sava traži od nas. Sveti Porfirije nam je doveo umnog i sposobnog i molitvenog patrijarha što je od neprocenjive važnosti. Neki koji to ne razumeju misle da patrijarh treba da bude samo duboko zaronjen u umnosrdačnoj molitvi i da se vozi javnim prevozom, a da crkvom za to vreme upravlja neko drugi. I takvog će uvek da hvale jer im je dao slobodu da brste. Od patrijarha se ne traži da se perlita i manekeniše i telesno živi, već da bude svetionik u našem narodu. Hvala Svetom Porfiriju Kavsokalivitu što je sve to svojom prozorljivošću uredio i poslao nam najboljeg patrijarha - zaključila je Vendi.