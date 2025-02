- Pištolj mi je bio u spavaćoj sobi, u ženinoj tašni. Kad je policija došla i pitala me da li u stanu imam nešto od oružja, odmah sam ga izvadio i predao im. Napravili su zapisnik i odveli me u Centralni zatvor - prisetio se Lukas.

ACA LUKAS KAPETAN KAFANE NA BALKANU: Film nije samo o meni, već o 90-im, a Al Paćino bi me najbolje odglumio! Kija ima jednu ŽELJU Foto: Nenad Kostić

- Doveli su me u zatvor oko tri-četiri ujutru. Niko od zatvorenika to nije znao. Kada sam ušao u ćeliju, gledao sam gde ima slobodan krevet da legnem. Pošto sam bio izmrcvaren, zaspao sam.

- Budim se ujutru i čujem: "Jeste, nije, ma jeste, ma nije". Pomislim, šta je sad? Kad ono četiri glave gledaju u mene. Pokušavaju da provale da li je to Aca Lukas. To mi je bilo simpatično i odmah sam im rekao da sam to ja. Bilo im je nepojmljivo da se probude u zatvoru pored Lukasa - pričao je Aca.