Pevačica Aleksandra Bursać progovorila je o sukobu sa koleginicama Katarinom Grujić , Tamarom Milutinović i Andreanom Čeklić i otkrila je da li joj je stigla tužba, ali i da li je došlo do slučajnog susreta.

- Za sada nisam dobila tužbu, ali ko god misli da treba da me tuži neka me tuži. Ja sam čistog obraza, to je meni najbitnije, noću spavam bez problema. Ko god želi neka tuži i ja ću da idem protiv toga nemam problem – rekla je Aleksandra.