- Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara i nema mogućnost da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti - rekla je Verica tada.