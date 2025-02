Bogdan Rodić , otac Bogdane Ražnatović , jednom prilikom govorio je o najmlađoj ćerki koja je dana udata za Veljka Ražnatovića . Bogdan je tada naveo da je odmah na početku veze skrenuo pažnju Veljku pažnju na to kakva je njegova Bogdana.

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Bogdan o najmlađoj ćerki.