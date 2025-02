Jedino o čemu me je YouTube obavestio, jeste da mi je zabranjeno da se pojavim ikada više na Youtube-u... Ne smem da napravim nov kanal. Ne smem da se pojavim kod drugog jutjubera u klipu. Ne smem da imam ikakve veze sa Youtube-om od sad pa zauvek...

Hvala na svemu i nadam se da ćete me razumeti ako odlučim da se povučem", objavio je Baka Prase na Instagramu.

Nakon toga, Baka se nije oglašavao. Mnogi se pitaju šta se dogodilo i zašto su mu kanali ugašeni a jedna stranica na TikToku iznela je tvrdnje da je jutjuber to navodno planski uradio.

"Od 2. marta, ljudi moji, krećem strimove na engleskom. Krećemo na Jutjubu ovde, na srpskom, ide giveaway, mnogo love, ajfoni... Pokloniću preko 30.000 evra taj jedan dan. Zapišite u vaše teftere - giveaway 30.000 evra na lajvu na bakasepra kanalu, a onda se prebacujemo na Kick. Treba da napravim svoj kanal tamo, tako da ću vam poslati da me zapratite i tamo što više ljudi bude, to ću više para pokloniti. Taj dan, znači gledam koliko ostane od srpskog strima, jedno 20.000 evra ću pokloniti na tom lajvu na engleskom. Zato što, što više ljudi bude gledalo, to ću ja dobiti veći deal i više para ću zarađivati tako da hvala svima na podršci, očekujem vas u što većem broju.