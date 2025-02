- Odmah da se ogradim u startu. Ja tu pesmu Raletu nisam platio. To je pesma koja je oficijalno Ane Nikolić. Pesma je bila posvećena jednoj posebnoj osobi u mom životu. Mi smo imali jedan tragičan slučaj još pre dve godine. Ubili su malog Pekija u Danskoj, to je bio momak koji je imao 17 godina. To je rođeni brat od tetke mog Andrije, tj. dete od rođene sestre moje žene. To je bila jedna velika tragedija - počeo je Boban, pa nastavio da iznosi detalje projekta koji je na kraju završio kod Nikolićeve: