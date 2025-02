- Zamerila sam samo savet: "preskoči", pa čekaj, blamirao se, osedeo, pa šta sada da preskoči?! To mi nije drugarski, korektno i nije fer. Neki dan je govorio da se strpi, sada da preskoči. On vrlo dobro zna šta priča i do čega mu je stalo, njemu je stalo do razgovora sa Stefani. Ona je njemu rodila dete, nas boli samo zašto "N.N."?! Dete treba da ima i mamu i tatu, a šta je između vas, to se ne mešam. Nisam opljuvala Matoru, samo sam rekla: "Svaka njoj čast što je smogla snage da uđe tamo u taj svet, a mami joj nema 40 dana". Mislila sam naravno na to da je smogla snage. Ja znam šta znači izgubiti roditelja, niti bih je povredila, mora neko da plati to gde joj tata boravi, pa sahrana...Ko god da me je pljuvao, može da jede go*na! Pojavljujem se samo zbog svog deteta, protiv Stefani i bebice nemam ništa, mi decu najviše volimo. Nije se rodio ko je narodu ugodio. Mi ovih mesec dana prolazimo kroz pakao, niko nam ne može nadoknaditi zdravlje! Kakav god da je on, najgori ili najbolji, on je moje dete, uvek ću stati iza njega! Sada stalno pratim, on ništa tamo loše ne radi, lepo se ponaša, kulturno. Kakav je to savet da skoči, pa ko će mu dati 50.000 evra?! Najbolje je da oni porazgovaraju.