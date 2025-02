- Nakon smrti muža, ja sam ostala sa svojom ćerkom i samo sam u nju gledala, ona mi je snaga i volja. Danima su me prijatelji nagovarali da izađemo negde, ali ja sam odbijala. Jedne večeri, na nagovor starog prijatelja, krenula sam kod drugarice na kafu, a onda mi se život okrenuo iz korena. Ostavila sam Magdalenu da je čuvaju moji, a ona nije htela da zaspi. Drugaru nije hteo da upali automobil, pa je pozajmio od brata, danas ja znam da su to bili jasni znaci da nešto neće biti kao treba. Otišli smo kod drugarice, koja živi na par kilometara, a onda smo krenuli nazad. Moj drugar je neko s kim sam se ja vozila mnogo puta i znam da nije neko ko divlja na putu. Vozili smo se, a ja sam se dopisivala sa mojom snajkom oko večere. I od tog momenta se ničega ne sećam. Sada, kada je odrađena rekonstrukcija nesreće, mogu da kažem šta se desilo. Moj drug je preticao neku ženu, put je bio klizav i mi smo sleteli sa kolovoza, udarili u šaht i prevrtali se nekoliko puta. Uleteli smo u neki objekat i pola ga srušili, vatrogasci su me izvlačili, a automobil je bio uništen u potpunosti.