Kako se ranije pisalo, najveći problem imala je sa aknama na licu , u šta je uložila mnogo novca, od 150 do 250 evra po tretmanu, a uradila ih je nekoliko. Nakon toga je operisala nos, a ta korekcija je koštala oko 3.000 evra. Zatim je na red došlo podizanje kapaka, za šta je izdvojila nešto manje od 1.000 evra. Međutim, tu nije stala, već se podvrgla i trendu mačijih očiju i za to je morala da plati 4.000 evra.

Ermina se nakon tih intervencija potpuno transformisala i mnogi ne mogu da veruju da je to ista osoba. Pašovićeva je uradila i operaciju grudi i za njih je izdvojila 3.800 evra, a tu su i nove jagodice od 900 evra. Svoje lice je doterala i hijaluronom u usnama, što je koštalo oko 500 evra, ali je korigovala i vilicu, metodom "jaw line", koja se radi hijaluronskim filerima i košta do 1.000 evra. Da bi došla do željenog izgleda, bivša zadrugarka odlazila je i na botoks tri regije, za šta je dala oko 250 evra.